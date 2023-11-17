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19:40, 17 ноября 2023Силовые структуры

Двое жителей Донецка хранили дома боеприпасы

В Донецке у двух местных жителей нашли гранаты, шашки и патроны

Фото: Telegram-канал МВД ДНР

В Донецке полицейские нашли у двух местных жителей боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Донецкой народной республике.

По данным ведомства, силовики нашли в квартире 25-летней девушки из Ленинского района четыре гранаты, четыре запала ручных гранат, две тротиловые шашки, одну дымовую шашку и пороховой заряд РПГ. А в доме 38-летнего мужчины из Пролетарского района сотрудники МВД обнаружили один магазин автомата, более ста патронов и одну гранату.

Опасные предметы у граждан изъяли и отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

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      Екатерина Кашурникова
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