Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:39, 17 ноября 2023Мир

В США заявили об уничтожении ВСУ

Полковник Макгрегор: российская армия раздавила вооруженных до зубов украинцев

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские военные раздавили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), обладающих западным оружием. Об этом он написал в социальной сети X.

Макгрегор отметил, что США вооружили украинцев до зубов и предложили им свою поддержку до конца, призвали их дерзать. «Из этого ничего не вышло, и их раздавили», — отметил он.

Военный добавил, что сейчас Россия обладает гораздо большей силой, чем два года назад.

«Не хотел бы вступать с ними в войну в данный момент. У них гораздо больше возможностей сражаться с нами, чем у нас с ними», — заключил он.

Ранее Макгрегор обвинил США в начале конфликта на Украине в условиях непосильного госдолга. «Мы спровоцировали Россию!» — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о кооперации с Китаем по теме санкций против России. О чем пытаются договориться две страны?

      В Италии заявили о крушении амбиций фон дер Ляйен

      В МИД России указали на серьезные последствия санкционной политики Запада

      Звезда «Эйфории» снялась в купальниках для журнала

      Блинкен ушел от ответа на вопрос о признании Си Цзиньпина диктатором

      Названы простые способы сэкономить на содержании дачного дома зимой

      Российские войска уничтожили кочующий миномет ВСУ на южнодонецком направлении

      Россия на саммите АТЭС рассказала о росте экономики страны

      В России назвали растущие вслед за МРОТ пособия

      Женщинам подсказали способ вернуть сексуальное желание после рождения ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости