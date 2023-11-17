Полковник Макгрегор: российская армия раздавила вооруженных до зубов украинцев

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские военные раздавили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), обладающих западным оружием. Об этом он написал в социальной сети X.

Макгрегор отметил, что США вооружили украинцев до зубов и предложили им свою поддержку до конца, призвали их дерзать. «Из этого ничего не вышло, и их раздавили», — отметил он.

Военный добавил, что сейчас Россия обладает гораздо большей силой, чем два года назад.

«Не хотел бы вступать с ними в войну в данный момент. У них гораздо больше возможностей сражаться с нами, чем у нас с ними», — заключил он.

Ранее Макгрегор обвинил США в начале конфликта на Украине в условиях непосильного госдолга. «Мы спровоцировали Россию!» — подчеркнул он.

