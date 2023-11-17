ФСБ задержала финансировавшего террористическую организацию иностранца

В Амурской области ФСБ задержала финансировавшего террористов иностранца

В Амурской области задержали содействовавшего террористической деятельности иностранного гражданина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

ФСБ выявила подозреваемого в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Оказалось, что тот осуществил финансирование организации, которая признана в России террористической. На время расследования подозреваемого отправили в СИЗО. Ему грозит до 15 лет колонии.

30 августа сотрудники ФСБ задержали уроженца Ростовской области, подозреваемого в финансировании деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».