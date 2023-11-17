Конюхов запланировал установить два мировых рекорда в Арктике

Путешественник Конюхов планирует установить два новых мировых рекорда в Арктике

Путешественник Федор Конюхов сообщил в Telegram, что запланировал установить сразу два мировых рекорда в Арктике.

«Эта точка манит меня всю жизнь. Человек, который один раз побывал в точке Северного полюса, будет всегда стремиться вернуться в эти координаты», — признался путешественник.

Летом 2024 года атомный ледокол «50 лет Победы» доставит Конюхова и пилота Игоря Потапкина на архипелаг Земля Франца-Иосифа. Путешественники попытаются установить новый мировой рекорд по дальности полета на двухместном мотопараплане — паралете — в высоких широтах Арктики. Для этого они пролетят более 600 километров над Северным ледовитым океаном в сторону точки географического Северного полюса — 90 градусов северной широты.

Взлет и посадка паралета будет проходить в условиях дрейфующего льда. После приземления Конюхов развернет в океане одиночную дрейфующую полярную станцию. В лагере, оборудованном всем необходимым для выживания и автономной работы, путешественник проведет две недели. Продолжая выполнять научную программу Института океанологии имени Ширшова РАН, Конюхов изучит сейсмическую активность дна Северного ледовитого океана и маршруты дрейфа его ледяного покрова.

Ранее Конюхов и Потапкин уже пробовали долететь до Северного полюса на паралете — путешественникам удалось преодолеть 169 километров из 900 запланированных. Продолжить путь помешали погодные условия, экипажу пришлось совершить вынужденную посадку во льдах Арктики.