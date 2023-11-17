69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
14:42, 17 ноября 202369-я параллель

Конюхов запланировал установить два мировых рекорда в Арктике

Путешественник Конюхов планирует установить два новых мировых рекорда в Арктике

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Путешественник Федор Конюхов сообщил в Telegram, что запланировал установить сразу два мировых рекорда в Арктике.

«Эта точка манит меня всю жизнь. Человек, который один раз побывал в точке Северного полюса, будет всегда стремиться вернуться в эти координаты», — признался путешественник.

Летом 2024 года атомный ледокол «50 лет Победы» доставит Конюхова и пилота Игоря Потапкина на архипелаг Земля Франца-Иосифа. Путешественники попытаются установить новый мировой рекорд по дальности полета на двухместном мотопараплане — паралете — в высоких широтах Арктики. Для этого они пролетят более 600 километров над Северным ледовитым океаном в сторону точки географического Северного полюса — 90 градусов северной широты.

Взлет и посадка паралета будет проходить в условиях дрейфующего льда. После приземления Конюхов развернет в океане одиночную дрейфующую полярную станцию. В лагере, оборудованном всем необходимым для выживания и автономной работы, путешественник проведет две недели. Продолжая выполнять научную программу Института океанологии имени Ширшова РАН, Конюхов изучит сейсмическую активность дна Северного ледовитого океана и маршруты дрейфа его ледяного покрова.

Ранее Конюхов и Потапкин уже пробовали долететь до Северного полюса на паралете — путешественникам удалось преодолеть 169 километров из 900 запланированных. Продолжить путь помешали погодные условия, экипажу пришлось совершить вынужденную посадку во льдах Арктики.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Родикова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе признали опасность российского «Авангарда». Что известно о ракете и почему ее называют «метеоритом Путина»?

      Изучено влияние цифровой техники на мозг детей

      Шаурма стала причиной стрельбы в московском метро

      Предсказана судьба поддержки Украины Европой и США в 2024 году

      Актер из «Один дома» получит звезду на голливудской «Аллее славы»

      В США предрекли переход Украины под контроль американских компаний

      Дизайнер перечислил россиянам визуально старящие детали в образе

      Цена на российскую нефть обвалилась

      Россиянин получил 5,5 года колонии из-за отравления газом пятерых человек

      Президент Грузии назвала экс-премьера единственным олигархом в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости