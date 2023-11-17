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01:51, 17 ноября 2023Экономика

На Западе раскрыли причину невозможности победить Россию

UnHerd: Запад проиграет России в войне за энергию из-за экологического лобби
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Unsplash

Обозреватель Ральф Шелльхаммер предположил, почему странам Запада не удается победить Россию в войне за ресурсы. Об этом он написал в статье для UnHerd.

Шелльхаммер раскрыл причину невозможности победить Россию и подчеркнул, что Запад проиграет в войне за энергию из-за экологического лобби и фокуса на зеленую энергетику.

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«Энергия по-прежнему играет ключевую роль в геополитике. И пока (президент России Владимир — прим. «Ленты ру») Путин понимает это лучше своих западных противников, победить Москву в войне за ресурсы будет непросто», — отметил эксперт.

Журналист добавил, что США и Европа могли бы построить новый трубопровод Keystone XL и тем самым «открыть энергетический вентиль» вместо введения потолка цен на российские газ и нефть. Результатом таких мер стало бы падение стоимости ресурсов.

Ранее в США заявили о восстановлении экономики России вопреки санкциям. С таким мнением выступило агентство Bloomberg.

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      Марина Совина
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