Назван срок перезапуска бывшего завода Volvo в Калуге

Новый собственник завода Volvo в Калуге перезапустит производство в 2023 году

Группа компаний (ГК) «Промышленные инвестиции», купившая бывший завод грузовиков Volvo Trucks в Калуге, намерена перезапустить производство до конца текущего года. Такой срок называет пресс-служба городской управы.

Технологический процесс перезапуска предприятия стартует в ближайшие недели, а до конца 2023-го с конвейера должны сойти первые российские грузовики. Новый собственник активно инвестирует в производство и привлекает индустриальных партнеров, в число которых могут войти представители азиатских стран. Также одним из потенциальных партнеров назван автозавод «Урал».

На данный момент группа компаний объявила о завершении первого этапа перевода сотрудников с бывшего завода Volvo в АО «Автомобильное моторное общество» (входит в состав ГК). В дальнейшем она намерена увеличивать ассортимент выпускаемой автомобильной продукции и наращивать объемы производства. После этого компания сможет вернуть в штат еще часть специалистов, а сейчас им предложено несколько вариантов занятости.

О том, что на бывший завод Volvo в России нашелся новый покупатель, стало известно в конце октября. ГК «Промышленные инвестиции» связана с бизнесменом Дмитрием Стрежневым, владеющим «Объединенной машиностроительной группой».

Компания Volvo Group перестала выпускать грузовики в стране в конце февраля 2022 года. Кроме того, она первой после начала спецоперации на Украине перестала поставлять в страну легковые авто.

