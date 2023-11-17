В Госдуме высказались о продлении новогодних выходных

Депутат Цунаева назвала невозможным бесконечное продление новогодних выходных

Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева не поддержала идею продления новогодних каникул в России. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий отметила, что среди поддержавших идею россиян, вероятнее всего, большой процент семей с детьми. Потому что традиционно новогодние каникулы — это возможность побольше провести времени с семьей и запланировать какой-то совместных зимний отдых.

«Но с другой стороны, мы же понимаем, что бесконечно увеличивать праздничные дни невозможно, и это возможно только за счет сокращения каких-то других праздников. На мой взгляд, на ближайший год достаточно сбалансировано расставили праздничные выходные дни — есть и весенние, и осенние. Мне кажется, в этом случае лучше не переусердствовать», — заявила Цунаева.

Ранее стало известно, что более половины граждан России, 60 процентов, поддержали введение десятидневных новогодних каникул. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob. По данным издания, шесть из десяти опрошенных заявили, что поддерживают длинные каникулы, так как они дают возможность отдохнуть от работы и провести время с семьей.

