Выборы президента, угроза ядерной войны и враги России: о чем Песков рассказал в большом интервью?

Песков видит следующего президента России после Путина таким же

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360», в котором ответил на вопросы о выборах главы государства, ядерной риторике и врагах страны. Видео беседы размещено на Youtube.

О будущем президенте России

По словам Пескова, следующий президент России должен быть «таким же, как [Владимир] Путин… или другим, но таким же».

Пока еще Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

О ядерной риторике

Россия «крайне ответственна в своем подходе к тому, чем она обладает», заявил Песков.

«Как сильный человек очень ответственно относится к своей силе, так и любое мощное государство к своей мощи относится с большим вниманием и очень аккуратно», — отметил он.

При этом пресс-секретарь главы государства признал, что в последнее время звучат «абсолютно безумные обвинения», в том, что Москва готова, «дескать, развязать ядерную войну». Все это призвано вызвать внутренний дискомфорт или даже истерику простых людей, указал он.

«Задача всех нас — просто объяснять, что чаще всего это голословные заявления и просто безответственные слова», — считает Песков.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

О противостоянии с Западом

Песков считает, что ничего хорошего в продолжающемся сейчас противостоянии с Западом нет, однако в то же время Россия вместе с другими странами начала «вставать на ноги, развивать собственное производство».

«Появилась возможность искать большую суверенность и большую самостоятельность», — заявил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не находится «в конфронтации с американцами». По его словам, «мы в конфронтации с их идеологией, мы в конфронтации с их видением того, как надо жить в мире».

Об уехавших из России

Песков не видит ничего предосудительного в том, что некоторые россияне уехали из страны, испытывая страх.

Но кто-то уехал из страны и стал ругать свою родину, порочить свою родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно. Ведь мы все остались здесь — люди, которые болеют душой за свою страну. Вот эти люди уже их могут не принять. Они всегда примут тех, кто запутался, да и прощать их не за что, они не виноваты. Но тем, кто разинул рот на свою страну, будет очень сложно объясниться перед людьми, которые живут у нас Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Пресс-секретарь отметил, что за рубеж уехала лишь «маленькая часть» общества.

О будущем России, Запада и всего мира

Сейчас весь мир проходит через этап трансформации, и предугадать, каким он будет через десять лет, очень сложно, сказал Песков, констатировав, что «сейчас мы испытываем серьезный дефицит возможностей прогнозировать».

«Коллективный Запад будет руками и ногами хвататься за свое уплывающее лидерство. А мы знаем, что они-то как раз достаточно циничны, они не будут гнушаться ничем», — полагает он.

В свою очередь, Россия «должна быть и будет сильнее, мудрее и богаче», заявил пресс-секретарь президента.

О цензуре в военное время

Песков допускает, что «в военное время должна быть определенная цензура».

Сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

По его мнению, в вопросе наказания за дискредитацию Вооруженных сил России грань очень тонкая, поэтому всем, «кто, не понимая сути дела, хочет огульно порассуждать», стоит десять раз подумать.

О дочери

Говоря о 25-летней дочери Елизавете Песковой, пресс-секретарь Кремля заявил, что «она никогда не была ребенком-мажором».

«Ей пришлось преодолевать огромное количество трудностей, она долго искала себя, и слава Богу, что сейчас устаканилось и все нормально. Тоже, кстати, стала такой изрядной карьеристкой», — заметил Песков.

Об исторических фигурах

Песков рассказал, что у него нет любимых исторических фигур, но есть те, кторых он считает интересными, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Среди них — Наполеон, Иван Грозный, Петр I, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев. Он отметил, что сегодняшняя реальность спокойнее, чем, например, наполеоновская эпоха: «Тогда вся Европа воевала. Сейчас мы до этого не дошли и не дойдем, я надеюсь».

По словам представителя Кремля, деятели прошлого едва ли увидели бы много нового в современности, «потому что история развивается по спирали». «Все, что есть сейчас, раньше уже было. Только, может быть, чуть-чуть в другой форме», — констатировал Песков.