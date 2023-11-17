Полиция задержала россиянина по подозрению в расправе над матерью пять лет назад

В Москве спустя 5 лет задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери

Полицейские в Москве задержали мужчину, обвиняемого в расправе над матерью пять лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ. В ходе допроса фигурант не признал вину в преступлении. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу на время проведения расследования.

По информации ведомства, все произошло 9 марта 2018 года. Женщину 1958 года рождения обнаружили без признаков жизни в квартире на улице Рогова в Москве. Спустя время сотрудники правоохранительных органов смогли установить причастность сына к расправе над потерпевшей.