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18:32, 17 ноября 2023Забота о себе

Популярная 48-летняя актриса объяснила отказ от пластических операций

Актриса Дрю Бэрримор заявила, что боится зависимости от пластических операций

Фото: McCarthy / Getty Images

48-летняя актриса, звезда «Инопланетянина» и «Диеты из Санта-Клариты» Дрю Бэрримор объяснила, почему отказалась от пластических операций. О том, что она боится зависимости от пластики, актриса рассказала в беседе с People.

По словам Бэрримор, она собирается как можно дольше воздерживаться от пластики. «Мне интересно посмотреть, во что я как кожаный мешок превращусь в будущем! Я очень склонна к зависимостям и боюсь, что, если начну, буду переделывать в себе то и это бесконечно. Это пугает меня», — отметила популярная актриса.

Вместо пластики, уточнила Бэрримор, она предпочитает экспериментировать с цветом волос и бьюти-продукцией. При этом, как говорит артистка, старение не расстраивает, а радует ее. «Принятие своего возраста — это такой позитивный, здоровый посыл. А в минуты опасности здоровье важно. Если есть здоровье, можно подумать и о чем-то другом, например о красоте», — сказала актриса.

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      Александра Лисица
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