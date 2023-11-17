Популярная 48-летняя актриса объяснила отказ от пластических операций

Актриса Дрю Бэрримор заявила, что боится зависимости от пластических операций

48-летняя актриса, звезда «Инопланетянина» и «Диеты из Санта-Клариты» Дрю Бэрримор объяснила, почему отказалась от пластических операций. О том, что она боится зависимости от пластики, актриса рассказала в беседе с People.

По словам Бэрримор, она собирается как можно дольше воздерживаться от пластики. «Мне интересно посмотреть, во что я как кожаный мешок превращусь в будущем! Я очень склонна к зависимостям и боюсь, что, если начну, буду переделывать в себе то и это бесконечно. Это пугает меня», — отметила популярная актриса.

Вместо пластики, уточнила Бэрримор, она предпочитает экспериментировать с цветом волос и бьюти-продукцией. При этом, как говорит артистка, старение не расстраивает, а радует ее. «Принятие своего возраста — это такой позитивный, здоровый посыл. А в минуты опасности здоровье важно. Если есть здоровье, можно подумать и о чем-то другом, например о красоте», — сказала актриса.

Ранее пластический хирург Дмитрий Зимин рассказал, что зачастую возраст человека после подтяжки лица или других омолаживающих процедур могут выдавать мочки ушей. По словам Зимина, иногда хирург при выполнении подтяжки и омоложения лица забывает про эту часть тела.