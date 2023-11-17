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19:12, 17 ноября 2023Силовые структуры

Расправившийся с дочерью за интимный разговор по телефону россиянин получил срок

Суд дал 7 лет тюрьмы татарстанцу, убившему дочь за интимный разговор по телефону

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Суд в Татарстане приговорил к семи годам лишения свободы 47-летнего жителя Ютазинского района, расправившегося с 17-летней дочерью из-за ее интимного разговора по телефону. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Его признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Следствием установлено, что 27 апреля мужчина находился дома и услышал, как его несовершеннолетняя дочь разговаривает на интимные темы по телефону. Между ними произошел конфликт, в ходе которого осужденный толкнул девочку с лестницы. Потерпевшая потеряла сознание. Россиянину показалось, что его дочь не подает признаков жизни, и он бросил ее в реку Ик. Позже экспертиза показала, что в момент попадания в воду несовершеннолетняя еще была жива.

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      Олеся Мицкевич
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