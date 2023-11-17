Россия на саммите АТЭС рассказала о росте экономики страны

Вице-премьер Оверчук: делегация рассказала на саммите АТЭС о росте экономики

Делегация России рассказала участникам саммита АТЭС о росте и диверсификации экономики страны. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник отметил, что наша экономика диверсифицируется. Также он подчеркнул, что это качественный рост за счет промышленности и перерабатывающих отраслей, а не за счет добывающих.

Кроме того, до участников саммита довели информацию о рекордно низком уровне безработицы в России в 3 процента и росте реальных доходов населения на 7,5 процента при инфляции 6 процентов.

26 октября президент России Владимир Путин назвал российский бюджет большим, надежным и сбалансированным.