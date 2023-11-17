Россиянин два раза попытался изнасиловать прохожих и попал в колонию на пять лет

Суд дал 5 лет тюрьмы москвичу, неудачно пытавшемуся дважды изнасиловать прохожих

Суд приговорил к пяти годам лишения свободы 37-летнего мужчину, неудачно пытавшегося дважды изнасиловать случайных женщин на юге Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном Следственном комитете.

Задержанного признали виновным по части 3 статьи 30, по части 1 статьи 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По информации следствия, все произошло вечером 7 июля. Недалеко от Симоновского вала осужденный попытался изнасиловать ранее незнакомую девушку, однако ей удалось оказать сопротивление. Тогда мужчина скрылся и совершил аналогичную попытку около Крутицкой набережной, но и в этот раз у него не получилось завершить задуманное. Вскоре мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов, на допросе он полностью признал вину. Как сообщает ведомство, ранее задержанный уже был судим за совершение особо тяжкого преступления.