Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:54, 17 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин два раза попытался изнасиловать прохожих и попал в колонию на пять лет

Суд дал 5 лет тюрьмы москвичу, неудачно пытавшемуся дважды изнасиловать прохожих

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд приговорил к пяти годам лишения свободы 37-летнего мужчину, неудачно пытавшегося дважды изнасиловать случайных женщин на юге Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном Следственном комитете.

Задержанного признали виновным по части 3 статьи 30, по части 1 статьи 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По информации следствия, все произошло вечером 7 июля. Недалеко от Симоновского вала осужденный попытался изнасиловать ранее незнакомую девушку, однако ей удалось оказать сопротивление. Тогда мужчина скрылся и совершил аналогичную попытку около Крутицкой набережной, но и в этот раз у него не получилось завершить задуманное. Вскоре мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов, на допросе он полностью признал вину. Как сообщает ведомство, ранее задержанный уже был судим за совершение особо тяжкого преступления.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта сумма похищенного в результате ограбления банка в Москве

      Эрдоган оценил количество заложников у Израиля и ХАМАС

      В подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв

      Небензя сравнил Зеленского с римскими императорами Нероном и Деоклетианом

      Эрдоган обвинил Израиль в сокрытии факта обладания ядерным оружием

      Найденный на кухне шедевр выставят в самом известном музее мира

      Перечислены способы укрепить брак

      США и Украина проведут конференцию по военной промышленности

      Актрису Яну Троянову признали иноагентом

      Стало известно о готовности Финляндии к полному закрытию границы с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости