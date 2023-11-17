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17:21, 17 ноября 2023Из жизни

В Южной Корее перестанут употреблять в пищу мясо собак

В Южной Корее запретят продавать и есть мясо собак с 2027 года

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Правительство Южной Кореи совместно с правящей партией «Гражданская сила» в течение года примут закон, после которого в стране перестанут есть и продавать собачье мясо. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ответственный за политический курс партии парламентарий Ю Ый Дон сказал, что Южной Корее «пора прекратить практику употреблять в пищу собачье мясо». Среди причин появления законопроекта политик назвал увеличение числа домашних животных у корейцев, а также то, что подобная практика наносит ущерб имиджу страны. Дон добавил, что партия сделает все возможное, чтобы его приняли уже в 2024 году.

Законопроект предусматривает запрет на забой собак и продажу их мяса. Собак также исключат из категории домашнего скота. Предполагается, что закон вступит в силу в 2027 году. Депутат подчеркнул, что в случае успеха правительство планирует учредить программы финансовой помощи для владельцев ферм, где выращивают собак на мясо, а также связанных с ними мясокомбинатов и ресторанов, чтобы владельцы могли без ущерба закрыть бизнес и заняться чем-то другим.

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Зоозащитники с энтузиазмом восприняли инициативу «Гражданской силы». Они уже давно агитировали за отказ от употребления в пищу собачьего мяса. В Южной Корее в настоящее время около 1150 ферм по разведению собак, 34 бойни, 219 дистрибьютерских компаний и 1600 ресторанов, в меню которых есть блюда из собак.

В 2022 году результаты опроса общественного мнения показали, что 64 процента жителей страны выступают против собачьего мяса и лишь восемь процентов граждан ели собачье мясо. С 2015 года последний показатель упал на 19 процентов.

Ранее сообщалось, что в Китае полицейские спасли более тысячи кошек, которых собирались пустить на мясо для последующей продажи магазинам и ресторанам. Кошачье мясо в стране запрещено к употреблению.

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      Антонина Черташ
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