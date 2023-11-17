Стоянов порассуждал о влиянии санкций на жизнь россиян

Актер Юрий Стоянов заявил, что санкции практически не повлияли на россиян

Российский актер Юрий Стоянов порассуждал о влиянии санкций в киноиндустрии на жизнь россиян. Его слова приводят «Аргументы и факты».

По мнению актера, уход американского и другого иностранного кино из отечественного проката не является чем-то плохим. «Иногда читаю новость: "Netflix скоро представит первую серию своего нового проекта". А она уже неделю в интернете есть в хорошем качестве, да еще и профессионально дублированная на русский язык. Смотри — не хочу. Наверное, это незаконно, "пиратство". Но нельзя сказать, что мы не можем смотреть хорошее западное кино. Мы отрезаны только от международных кинофестивалей, которые проходят в других странах», — заявил он.

Ранее Юрий Стоянов признался, что хвалил много плохих фильмов. Звезда «Городка» отметил, что рассказывать о кино — неблагодарное дело. Стоянов извинился перед зрителями за то, что ранее хвалил некачественные ленты. «Мне так стыдно. Извините меня за это», — резюмировал 66-летний артист.