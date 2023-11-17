У осужденного экс-главы Дил-банка украли 335 тысяч долларов с криптокошелька

У бывшего главы Дил-банка украли 335 тысяч долларов с криптокошелька

У бывшего главы совета директоров Дил-банка Кирилла Салтыкова, осужденного по делу о хищении украли 335 тысяч долларов (почти 30 миллионов рублей) с криптокошелька. Об этом в пятницу, 17 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, осужденный по делу о хищении свыше миллиарда рублей бизнесмена 16 ноября обратился с заявлением о хищении денег с открытого в 2020 году на платформе Exodus счета. Неизвестный злоумышленник перевел его деньги на другой кошелек, при этом потерпевший уверен, что никогда и никому не предоставлял пароль от своего счета. Следователи разбираются в обстоятельствах хищения.

Бизнесмен был осужден в начале осени 2023 года по делу о хищении средств из негосударственного пенсионного фонда. Дело расследовали с 2015 года.

