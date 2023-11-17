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09:14, 17 ноября 2023Россия

Украинские беспилотники уничтожили в Смоленской области

Губернатор Анохин: средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в Смоленской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Анохин в Telegram-канале.

Он пояснил, что дроны были ликвидированы в Заднепровском районе Смоленска, а также на территории Смоленского района. Уничтоженные устройства относились к самолетному типу, заметил Анохин.

По его словам, информации о пострадавших не поступало. «На местах происшествия работают оперативные службы», — подчеркнул смоленский глава.

Других подробностей о случившемся он не привел.

16 ноября сообщалось, что житель Смоленска нашел около принадлежащего ему земельного участка беспилотник, который украинская армия впервые применила при попытке атаковать объекты на территории России.

Как утверждает издание Shot, это был испанский дрон типа Columba. В Смоленске аппарат нес кумулятивный заряд КЗ-6 и около 1,2 килограмма взрывчатки С-4.

Журналисты выяснили, что беспилотники Columba производит испанская компания Spaitech. А ВСУ переделывают изначально разведывательные аппараты в ударные на одесском «НПП Спайтек».

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      Анна Щербакова
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