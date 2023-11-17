В Германии подсчитали траты на прически для лысого канцлера Шольца

Bild: канцлер Германии Шольц потратил более 23 тысяч евро на прически и макияж

Федеральное правительство Германии подсчитало траты с января 2023 года на прически и визажистов для лысого канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также иных правительственных чиновников. Об этом сообщает Bild.

На парикмахера и макияж для немецкого лидера было потрачено более 23 тысяч евро (около 2,2 миллиона рублей). Глава МИД Германии Бербок потратила на свой имидж 98 770 тысяч евро (около 9,5 миллиона рублей). Министерство обороны Бориса Писториуса потратило на прическу и макияж для главы ведомства 3869 евро (почти 374 тысячи рублей).

Всего на внешность политиков в общей сложности ушло 186 тысяч евро (почти 18 миллионов рублей).

Ранее журналисты издания Tagesspiegel раскрыли траты немецкого правительства на поддержание привлекательного внешнего вида экс-канцлера Ангелы Меркель. Выяснилось, что власти ФРГ платят каждый месяц по три тысячи евро (около 318 тысяч рублей) женщине, которая сочетает в своей работе функции визажиста, стилиста и парикмахера. «Затраты на эти услуги за прошлый год составили 37 780 евро. В 2023 году правительству пока пришлось потратить 17 200 евро», — сообщает издание со ссылкой на ведомство канцлера Германии.