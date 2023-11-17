В Турции заявили об уступке российского рынка Китаю

В Турции заявили о снижении поставок в РФ на фоне возвращения Китая на ее рынок

Экспорт из Турции в Россию в последние месяцы сокращается из-за укрепления позиций на российском рынке Китая, которой после пандемии вернулся в мировую торговлю «сильнее, чем раньше», пишет турецкая экономическая газета Ekonomim.

Согласно ее информации, поставки из Турции в Россию в августе текущего года уменьшились на 11, а в сентябре — на 25 процентов. По предварительным данным Союза экспортеров Турции, которые приводит издание, в октябре экспорт в Россию уменьшился на 19,8 процента.

В то же время экспорт Китая в Россию в последние месяцы «увеличивается на двузначные цифры». Например, в октябре он вырос на 17 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 8,69 миллиарда долларов. Пока Турция сталкивается с серьезными финансовыми сложностями на фоне волатильности, Китай «укрепил свою международную логистическую инфраструктуру и преуспел в ценовой конкуренции», а власти страны всячески поддерживают и поощряют промышленные и логистические компании, говорится в материале, озаглавленном «Мы уступили российский рынок Китаю!».

«Перевозки из Китая в Европу и Россию стали более быстрыми и дешевыми, чем прежде. Развивая альтернативные маршруты, Китай добился снижения цен на транспортировку. Если раньше мы с трудом доставляли сталь из Китая за три месяца, то сейчас получаем за месяц», — говорит представитель руководства турецкого союза экспортеров Башаран Байрак. По его словам, китайские компании не сталкиваются с проблемой эмбарго со стороны Запада в то время как «официальные лица США часто посещают Турцию и предупреждают не вести бизнес с компаниями, которые находятся под санкциями».

Турецкая лира является одной из слабейших валют развивающихся рынков в 2023 году. Если в начале лета за доллар давали 21 лиру, то в начале ноября курс достиг минимальных за всю историю 28,6 лиры за доллар. С тех пор как в июне Центробанк страны возглавила выпускница Принстона и бывший топ-менеджер крупнейших американских банков Хафизе Гайе Эркан учетная ставка в стране выросла более чем в четыре раза — с 8,5 до 35 процентов. Так глава регулятора пытается справиться с не первый год бушующей в стране инфляцией.