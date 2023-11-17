Наркозакладчик попал на видео в московском подъезде и украл камеру

Наркозакладчик украл камеру из московского подъезда, которая сняла его тайник

В Москве задержан мужчина, укравший камеру видеонаблюдения из подъезда жилого дома на Ленинском проспекте. Он совершил преступление, чтобы скрыть запись того, как он сделал закладку наркотика в тайнике. Ролик предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе столичной прокуратуры.

На кадрах видно, как мужчина прячет сверток под батареей в подъезде, потом замечает видеокамеру и снимает ее.

Полицейские вышли на след наркозакладчика благодаря записи украденной им видеокамеры стоимостью 5,4 тысячи рублей, сохраненной на сервере.

В ходе обыска по месту жительства задержанного были изъяты свертки с мефедроном, предназначенным для сбыта. Возбуждено уголовное дело о краже и незаконном обороте наркотиков. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.