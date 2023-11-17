Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:24, 17 ноября 2023Силовые структуры

Наркозакладчик попал на видео в московском подъезде и украл камеру

Наркозакладчик украл камеру из московского подъезда, которая сняла его тайник

В Москве задержан мужчина, укравший камеру видеонаблюдения из подъезда жилого дома на Ленинском проспекте. Он совершил преступление, чтобы скрыть запись того, как он сделал закладку наркотика в тайнике. Ролик предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе столичной прокуратуры.

На кадрах видно, как мужчина прячет сверток под батареей в подъезде, потом замечает видеокамеру и снимает ее.

Полицейские вышли на след наркозакладчика благодаря записи украденной им видеокамеры стоимостью 5,4 тысячи рублей, сохраненной на сервере.

В ходе обыска по месту жительства задержанного были изъяты свертки с мефедроном, предназначенным для сбыта. Возбуждено уголовное дело о краже и незаконном обороте наркотиков. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Более 100 человек подрались на стройке небоскреба в Москве. Они кричали «Аллаху Акбар!» и били друг друга арматурой

      В России рассказали о применении «Мальвы» в ходе СВО

      В Белом доме обвинили Маска в распространении антисемитизма

      В Черном море уничтожили восемь направляющихся к Крыму катеров ВСУ

      В конкурсе «Мисс Вселенная» впервые примет участие женщина с избыточным весом

      Россиянин два раза попытался изнасиловать прохожих и попал в колонию на пять лет

      В Москве за 13 лет более чем в два раза снизилась младенческая смертность

      Байден вновь попытался поздороваться с пустотой

      44-летняя Елена Летучая снялась в купальнике

      Названо самое полезное упражнение для мужчин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости