Исламские радикалы обстреляли военную базу США в Сирии

«Исламское сопротивление Ирака» обстреляло базу США на северо-востоке Сирии

База в Телль-Бейдаре на северо-востоке Сирии, на которой находятся военные из США, была обстреляна радикальным шиитским движением «Исламское сопротивление Ирака». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление движения в Telegram.

Радикалы назвали атаку ответом на «преступления, совершаемые Израилем» против людей в секторе Газа при поддержке США.

В конце октября «Исламское сопротивление Ирака» обстреляло также базу США Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии. Они нанесли удары из ракетной установки и поразили американский военный объект прямым попаданием.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что к участившимся атакам на объекты США на Ближнем Востоке причастны связанные с Ираном группировки.