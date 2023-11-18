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18:47, 18 ноября 2023Бывший СССР

Перевозивший украинское зерно балкер подорвался на мине

Reuters: перевозивший зерно из Одессы балкер подорвался на мине в Черном море

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Балкер, перевозивший зерно из Одессы, получил повреждения в Черном море и, вероятно, подорвался на мине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на морских специалистов и источник в правительстве Украины.

Четыре морских и торговых источника заявили, что балкер Georgia S, идущий под флагом Либерии с грузом пшеницы, вышел из порта Южный в Одесской области и, находясь в открытом море, получил повреждения. По данным источника в украинском правительстве, балкер мог попасть на плавучую мину.

Уточняется, что согласно данным аналитической компании MarineTraffic, балкер направлялся в румынский порт Констанца.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил, что страна с августа экспортировала по временному коридору почти 700 тысяч тонн зерна.

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