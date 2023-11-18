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15:03, 18 ноября 2023Мир

МИД Германии осудил выступление талиба в немецкой мечети

МИД Германии осудил выступление представителя «Талибана» в мечети Кельна

Фото: Horst Galuschka / Globallookpress.com

МИД Германии прокомментировал выступление представителя «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) Абдулы Бари Омара в Кельне. В соцсети X (бывший Twitter) внешнеполитическое ведомство осудило случившееся.

В ведомстве уточнили, что ни один из визовых офисов не мог выдать визу представителю террористической организации. «О поездке нам не сообщили. Мы не признаем "Талибан". Пока "Талибан" в Афганистане открыто попирает права человека, особенно права женщин и девочек, нормализации отношений с режимом "Талибана" не будет», — заявили в немецком МИД.

Глава управления по контролю за продуктами и лекарствами в правительстве талибов Абдул Бари Омар выступил в мечети Кельна. Там он рассказал собравшимся афганцам об успехах правительства и о том, что для их достижения не понадобилась иностранная финансовая помощь. Он также посоветовал критически относиться к материалам об Афганистане в средствах массовой информации.

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