МИД Германии осудил выступление талиба в немецкой мечети

МИД Германии осудил выступление представителя «Талибана» в мечети Кельна

МИД Германии прокомментировал выступление представителя «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) Абдулы Бари Омара в Кельне. В соцсети X (бывший Twitter) внешнеполитическое ведомство осудило случившееся.

В ведомстве уточнили, что ни один из визовых офисов не мог выдать визу представителю террористической организации. «О поездке нам не сообщили. Мы не признаем "Талибан". Пока "Талибан" в Афганистане открыто попирает права человека, особенно права женщин и девочек, нормализации отношений с режимом "Талибана" не будет», — заявили в немецком МИД.

Глава управления по контролю за продуктами и лекарствами в правительстве талибов Абдул Бари Омар выступил в мечети Кельна. Там он рассказал собравшимся афганцам об успехах правительства и о том, что для их достижения не понадобилась иностранная финансовая помощь. Он также посоветовал критически относиться к материалам об Афганистане в средствах массовой информации.