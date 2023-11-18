Появились подробности о телах российских туристов в Индии

Индийская полиция сообщила об отсутствии насилия в деле о телах россиян

Индийская полиция установила, что в деле о найденных без признаков жизни российских туристах в стране отсутствует насильственный характер. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь посольство РФ, которое получило данные правоохранителей.

В посольстве отметили, что это предварительная информация. Кроме того, как уточняется, следствие по делу продолжается. Российское посольство поддерживает тесный контакт с правоохранителями штата Химачал-Прадеш.

Ранее сообщалось, что были найдены в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии тела двух россиян. Полиция проинформировала, что ими оказались 37-летний мужчина и 21-летняя женщина. Рядом с ними обнаружили записку, которую, как предполагается, написала девушка. Она попросила передать телефон ее семье в России через посольство.