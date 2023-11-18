СК начал проверку по видео с кормящим грудью младенца мужчиной

СК России проверит видео из Тюмени, где мужчина пытался кормить младенца грудью

Следственный комитет (СК) России начал доследственную проверку по видео с жителем Тюмени, «кормящим грудью» младенца. Об этом сообщается в официальном канале ведомства в Telegram.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству СК по Тюменской области представить доклад о ходе доследственной проверки и предварительно установленных обстоятельствах.

«В социальных медиа опубликован видеоролик, на котором мужчина совершает противоправные действия в отношении новорожденного ребенка», — говорится в заявлении. Уточняется, что по данному факту следственными органами СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка.

Ранее в СМИ появилась информация, что органы опеки проверяют тюменца из-за видео с младенцем-инвалидом, сосущим грудь мужчины. Кроме того, на видео попал момент, как житель Тюмени сам перерезает пуповину новорожденному ребенку.

