Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:55, 18 ноября 2023Мир

Байден приревновал жену к президенту Мексики

Байден приревновал жену к президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

80-летний президент США Джо Байден приревновал жену Джилл к 70-летнему президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Трансляция встречи политиков доступна на YouTube-канале The Independent.

«Вчера вечером мы ужинали [все вместе]. Ты сидел рядом с моей женой — и был таким очаровательным, что я взволновался, что ты нравишься ей больше, чем я», — в шутку сказал Байден мексиканскому лидеру. В ответ Андрес Мануэль Лопес Обрадор вежливо улыбнулся.

Встреча президентов США и Мексики прошла на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Американский лидер заявил, что две страны ведут совместную борьбу с незаконным оборотом оружия и организованной преступностью. Президент Мексики охарактеризовал американо-мексиканские отношения как уважительные и основанные на сотрудничестве.

Саммит АТЭС проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. Форум объединяет 21 страну, в том числе США, Китай, Россию, Канаду, Мексику и Японию.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Один из самых знаменитых киллеров России выходит на свободу. На счету Саши Солдата десятки убийств

      Песков заявил о мучениях Запада из-за неэффективности санкций против России

      Дирижер Гергиев ответил на вопрос о назначении нового главы Большого театра

      В Киеве пьяные западные наемники устроили драку с поножовщиной

      Байден приревновал жену к президенту Мексики

      В Госдуме ответили выступившим против Игр дружбы WADA и МОК

      Минобороны доложило о сбитых противокорабельных ракетах и дронах ВСУ

      Известный музыкант избил московского бизнесмена

      В Минобороны заявили об уничтожении украинских катеров вблизи Севастополя

      Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ на запорожском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости