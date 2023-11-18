Байден приревновал жену к президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору

80-летний президент США Джо Байден приревновал жену Джилл к 70-летнему президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Трансляция встречи политиков доступна на YouTube-канале The Independent.

«Вчера вечером мы ужинали [все вместе]. Ты сидел рядом с моей женой — и был таким очаровательным, что я взволновался, что ты нравишься ей больше, чем я», — в шутку сказал Байден мексиканскому лидеру. В ответ Андрес Мануэль Лопес Обрадор вежливо улыбнулся.

Встреча президентов США и Мексики прошла на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Американский лидер заявил, что две страны ведут совместную борьбу с незаконным оборотом оружия и организованной преступностью. Президент Мексики охарактеризовал американо-мексиканские отношения как уважительные и основанные на сотрудничестве.

Саммит АТЭС проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. Форум объединяет 21 страну, в том числе США, Китай, Россию, Канаду, Мексику и Японию.