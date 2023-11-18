В Крыму под горой Ай-Петри пробурили 7-километровый гидротоннель

В Крыму под Ай-Петри пробурили 7-километровый тоннель для водоснабжения Ялты

В Крыму под горой Ай-Петри закончили бурение семикилометрового гидротоннеля для водоснабжения Ялты из водохранилищ с северной стороны Крымских гор, смычка с южной готовой частью сооружения произошла на этой неделе. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает РИА Новости.

«Физически тоннель готов», — заявил заместитель генерального директора компании-подрядчика строительства тоннеля ООО «ПРиСС» Андрей Булыгин.

Далее специалисты будут демонтировать проходческий щит и подготавливать тоннель к чистовой отделке. Осталось проложить лоток для подачи воды и установить специальные, в том числе сейсмические датчики, добавил собеседник агентства.

«Полностью все работы планируется завершить в апреле, после этого будет осуществляться приемка и передача тоннеля в эксплуатирующую организацию», — сказал Булыгин.