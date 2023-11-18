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10:16, 19 ноября 2023Мир

В Техасе анонсировали новый участок стены на границе с Мексикой

Губернатор Техаса анонсировал новый участок стены на границе с Мексикой

Фото: Go Nakamura / Reuters

Губернатор американского штата Техас Грег Эббот заявил о строительстве нового участка стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что этот штат единственный в США стал строить собственную пограничную стену. Губернатор добавил, что Техас продолжит самостоятельно защищать себя, пока Вашингтон не вмешается в их проблемы и не займется их решением.

Ранее стало известно, что представитель пресс-службы Белого дома Абдулла Хассан обвинил губернатора Техаса в создании угрозы жизни незаконных мигрантов. К резиденции вице-премьера США Камалы Харрис в Вашингтоне привезли три автобуса беженцев. Сообщалось, что их оставили на улице в летней одежде, несмотря на минусовые температуры.

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      Екатерина Кашурникова
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