В Техасе анонсировали новый участок стены на границе с Мексикой

Губернатор Техаса анонсировал новый участок стены на границе с Мексикой

Губернатор американского штата Техас Грег Эббот заявил о строительстве нового участка стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что этот штат единственный в США стал строить собственную пограничную стену. Губернатор добавил, что Техас продолжит самостоятельно защищать себя, пока Вашингтон не вмешается в их проблемы и не займется их решением.

Ранее стало известно, что представитель пресс-службы Белого дома Абдулла Хассан обвинил губернатора Техаса в создании угрозы жизни незаконных мигрантов. К резиденции вице-премьера США Камалы Харрис в Вашингтоне привезли три автобуса беженцев. Сообщалось, что их оставили на улице в летней одежде, несмотря на минусовые температуры.