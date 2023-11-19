Для москвичек подготовили насыщенную программу в честь Дня матери

Вице-мэр Ракова: Москва подготовила большую программу в День матери

Москва подготовила насыщенную программу в честь Дня матери, который в этом году отмечается 26 ноября, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

«Материнство — это большое счастье, но в повседневной жизни — большой эмоциональный и физический труд. Понимая это, Москва на всех этапах комплексно поддерживает женщин с детьми», — сказала Ракова.

Она уточнила, что столичные власти оказывают женщинам с детьми материальную, юридическую и психологическую помощь, помогают в профессиональной самореализации, запускают новые электронные сервисы и развивают инфраструктуру в сфере материнства и детства.

Ко Дню матери в Москве подготовлена большая праздничная программа. Ключевым событием станет «Лекторий московской мамы». В воскресенье, 26 ноября, на четырех популярных столичных площадках состоятся 12 бесплатных открытых лекций о здоровье, стиле и красоте, личном пространстве и карьере, радостях и сложностях материнства и воспитания. Среди спикеров — психолог Михаил Лабковский, актриса Екатерина Климова, писатель Александр Цыпкин, стилист Влад Лисовец, ведущая видеоблога «Чужие письма» Ольга Кузнецова и радиоведущая Тутта Ларсен. На площадках будут открыты бьюти-зоны и фотозоны, а также детские комнаты с аниматорами.

На протяжении всей недели в городе будут проходить вебинары и очные консультации с психологами по теме детско-родительских отношений, праздничные мероприятия в семейных центрах и центрах московского долголетия.

С 20 по 23 ноября в каждой московской школе и колледже пройдут бесплатные лекции на тему «Пять табу в общении с подростком: как сохранить доверие ребенка». Там же женщины смогут получить индивидуальные консультации от школьных психологов и экспертов Городского психолого-педагогического центра. С 20 по 24 ноября психологи проведут серию бесплатных онлайн-семинаров по вопросам детско-родительских отношений.

Также с 20 по 26 ноября в семейных центрах Москвы состоится «Неделя для мам», в рамках которой запланированы флешмоб, концерты, тренинги и мастер-классы для женщин и их детей.

В предпраздничную неделю в городе будет действовать «мамина почта», с помощью которой любой желающий сможет поздравить свою маму. В школах и колледжах Москвы волонтеры «Движения Первых» раздадут детям миллион «маментинок» — маленьких поздравительных открыток для их мам. А все посетители офисов «Мои документы» с 24 по 26 ноября смогут подписать и отправить своим матерям открытку уникального дизайна благодаря совместному проекту центров госуслуг и «Почты России».

Юные жители столицы представят подарки для мам и бабушек в центрах московского долголетия. Помимо концертных программ с детьми планируются также кулинарные мастер-классы и литературные встречи. Также с 26 ноября по 10 декабря на ВДНХ будет работать фотовыставка со снимками московских матерей ХХ века из фондов Главархива Москвы.

28 ноября в специализированном центре занятости «Моя карьера» состоится фестиваль «Мама может», на котором москвички встретятся с крупнейшими работодателями столицы, познакомятся с актуальными профессиями и научатся подбирать образы для работы и повседневной жизни. Программа стартует в 10:00, участие бесплатное, необходима регистрация. Для детей от года до семи лет будет открыта детская комната, где они могут провести время с няней.

Подробнее ознакомиться с программой Дня матери в Москве в учреждениях Комплекса социального развития, выбрать интересные мероприятия, записаться на лекции и подключиться к трансляциям можно на портале «Добрая Москва» на праздничной афише.