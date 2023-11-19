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19:24, 19 ноября 2023Россия

Губернатор российского региона сообщил об обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Старовойт: в Курской области ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли одно из сел Курской области. Об этом в воскресенье, 19 ноября, в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, речь идет о селе Николаево-Дарьино. Удар пришелся по территории сельскохозяйственного предприятия. Около 10 строений получили повреждения, никто из людей не пострадал.

Ранее 19 ноября губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар по поселку Ровеньки, что привело к повреждению трех частных домовладений и поломке линии электропередач.

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      Владимир Седов
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