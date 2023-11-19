Россиянам дали советы по сбалансированному питанию для собак

Кинолог Голубев дал советы по сбалансированному рациону для собак

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев дал советы по сбалансированному рациону для собак. По словам эксперта, подобрать рацион, полностью соответствующий потребностям питомца, будет легче, если остановиться на магазинном корме. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению кинолога, однозначного ответа на вопрос, какое питание выбрать: натуральное или сухой корм, нет. У каждого типа питания есть свои плюсы и минусы. «Здесь важно понимать, что собаководы, которые отдают предпочтение натуральному кормлению, должны учитывать индивидуальные потребности собаки», — указал Голубев.

Перед тем, как принять решение о переходе с корма на натуральную еду, эксперт рекомендует проконсультироваться с ветеринаром — так можно исключить возможные проблемы со здоровьем из-за неправильно подобранного рациона.

По словам кинолога, учитывая представленное в магазинах разнообразие кормов, всегда можно найти тот, который подойдет конкретному питомцу. Даже, если у собаки есть каике-то проблемы со здоровьем. При этом дополнительные добавки не понадобятся, в составе промышленного корма будут содержаться все необходимые полезные элементы.

Среди минусов готовых кормов эксперт выделил то, что не всегда производители пишут реальный состав рациона, подменяя некоторые слова, например «пальмовое масло» на «растительное». Кроме того, изготовители не прописывает точного количества ингредиентов, а лишь в процентном соотношении.

При этом собеседник агентства отметил, что собака — это хищник, и одним из лучших вариантов для нее будут именно сырые натуральные рационы. Благодаря такому питанию питомец будет иметь блестящую шерсть, крепкие мышцы, здоровые зубы и хорошее пищеварение. И когда хозяин самостоятельно готовит еду для собаки, он всегда точно знает, что положил в миску.

