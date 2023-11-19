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01:00, 19 ноября 2023Россия

Шойгу оценил успехи ракетных войск и артиллерии в ходе СВО

Шойгу: ракетчики и артиллеристы успешно решают сложные задачи в ходе СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил вклад ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит Telegram-канал Минобороны РФ.

Глава ведомства поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии. Он подчеркнул, что ракетчики и артиллеристы с честью и достоинством исполняют свой долг. «Сегодня в ходе специальной военной операции личный состав ракетных войск и артиллерии успешно решает сложные задачи в непростых условиях боевой обстановки», — заявил Шойгу.

В ведомстве также отметили, что ракетные, реактивные и артиллерийские формирования применяются в СВО в виде разведывательно-ударных (огневых) комплексов, что обеспечивает поражение целей в режиме реального времени.

9 ноября Минобороны сообщило, что российские артиллеристы уничтожили пехотную группу Вооруженных сил Украины, занявшую позиции в одном из населенных пунктов к северу от Артемовска.

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      Марина Совина
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