Шойгу оценил успехи ракетных войск и артиллерии в ходе СВО

Шойгу: ракетчики и артиллеристы успешно решают сложные задачи в ходе СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил вклад ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит Telegram-канал Минобороны РФ.

Глава ведомства поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии. Он подчеркнул, что ракетчики и артиллеристы с честью и достоинством исполняют свой долг. «Сегодня в ходе специальной военной операции личный состав ракетных войск и артиллерии успешно решает сложные задачи в непростых условиях боевой обстановки», — заявил Шойгу.

В ведомстве также отметили, что ракетные, реактивные и артиллерийские формирования применяются в СВО в виде разведывательно-ударных (огневых) комплексов, что обеспечивает поражение целей в режиме реального времени.

9 ноября Минобороны сообщило, что российские артиллеристы уничтожили пехотную группу Вооруженных сил Украины, занявшую позиции в одном из населенных пунктов к северу от Артемовска.