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10:59, 19 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области

Объект инфраструктуры был поврежден в результате атак БПЛА в Киевской области
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Unsplash

Объект инфраструктуры был поврежден в результате взрывов в Киевской области. Об этом сообщил глава местной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале ведомства.

Как стало известно, атаки на Киевскую область с помощью БПЛА продолжаются вторую ночь. В этот раз воздушная тревога в регионе длилась около пяти часов.

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«Поврежден инфраструктурный объект. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован», — добавил Кравченко.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Киеве прозвучали взрывы. По данным СМИ, город и область с северного направления атаковали беспилотники. Официальных комментариев от Минобороны России не было.

При этом известно, что ВСУ обстреляли поселок Ровеньки Белгородской области. Никто не пострадал, но снаряды повредили три частных дома и линию электропередачи.

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      Мария Борисова
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