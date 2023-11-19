Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области

Объект инфраструктуры был поврежден в результате атак БПЛА в Киевской области

Объект инфраструктуры был поврежден в результате взрывов в Киевской области. Об этом сообщил глава местной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале ведомства.

Как стало известно, атаки на Киевскую область с помощью БПЛА продолжаются вторую ночь. В этот раз воздушная тревога в регионе длилась около пяти часов.

«Поврежден инфраструктурный объект. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован», — добавил Кравченко.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Киеве прозвучали взрывы. По данным СМИ, город и область с северного направления атаковали беспилотники. Официальных комментариев от Минобороны России не было.

При этом известно, что ВСУ обстреляли поселок Ровеньки Белгородской области. Никто не пострадал, но снаряды повредили три частных дома и линию электропередачи.

