Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:51, 19 ноября 2023Мир

В Венгрии заявили о разделяющих Украину и ЕС «световых годах»

Премьер Венгрии Орбан: Украина очень далека от вступления в Евросоюз
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украина очень далека от вступления в Европейский союз (ЕС), считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит «Интерфакс».

Политик выступил против проведения переговоров с Украиной о ее членстве в объединении. «Украина сейчас находится на расстоянии во много световых лет от ЕС», — отметил он.

Ранее глава Министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что считает неправильным называть четкие сроки вступления Украины в Евросоюз, поскольку «игры с датами» могут разочаровать большое количество людей. Он уточнил, что это также касается и Молдавии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Психологическая операция» Украинская разведка высказалась о побеге летчика ВСУ на истребителе в Россию

      Спецборт МЧС доставил в Москву 120 эвакуированных из Газы россиян

      Стало известно о ракетном обстреле базы США в Сирии

      Байден пригрозил атакующим Западный берег экстремистам визовыми ограничениями

      Врачи попросили Путина освободить Скочиленко

      В Венгрии заявили о разделяющих Украину и ЕС «световых годах»

      Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника рядом с Москвой

      Трамп оценил вид Байдена во время встречи с Си Цзиньпином

      Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

      Турция высказалась о возможном разрыве дипотношений с Израилем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости