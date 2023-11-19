В Венгрии заявили о разделяющих Украину и ЕС «световых годах»

Премьер Венгрии Орбан: Украина очень далека от вступления в Евросоюз

Украина очень далека от вступления в Европейский союз (ЕС), считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит «Интерфакс».

Политик выступил против проведения переговоров с Украиной о ее членстве в объединении. «Украина сейчас находится на расстоянии во много световых лет от ЕС», — отметил он.

Ранее глава Министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что считает неправильным называть четкие сроки вступления Украины в Евросоюз, поскольку «игры с датами» могут разочаровать большое количество людей. Он уточнил, что это также касается и Молдавии.