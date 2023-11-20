Отставных майоров ФСБ отдали под суд за миллионные взятки

В Москве начался суд над 2 отставными майорами ФСБ за взятку в 2 млн долларов

Московский гарнизонный военный суд начался процесс над двумя отставными майорами ФСБ Сергеем Беспаловым и Евгением Свиридовым, обвиняемым в вымогательстве взяток с двух бизнесменов за прекращение уголовных дел. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, в 2014 году они получили один миллион долларов от бизнесмена, обещая урегулировать его проблемы с правоохранительными органами, однако после передачи денег ничего не предприняли.

В 2019 году чекисты потребовали такую же сумму с банкира Ильи Клигмана, проходившего по делу о хищении семи миллиардов рублей из кредитной организации «Агросоюз». Он перевел половину суммы, однако силовики ужесточили против него обвинение, после чего его адвокат обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Летом 2022 года отставных майоров задержали и возбудили против них уголовное дело о коррупции.

