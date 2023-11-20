Аптеки стали отказываться продавать психотропные препараты

РБК: российские аптеки начали отказываться от продаж психотропных препаратов

В российских аптеках стало сокращаться число сильнодействующих психотропных лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. В частности, стало труднее найти транквилизаторы и препараты против эпилепсии — как зарубежные, так и российские. О том, что аптеки начали отказываться от продаж таких медикаментов, узнал РБК, изучивший данные онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека», а также сервиса по поиску препаратов в приложении «Честный знак».

Дефицит лекарств, которые входят в список жизненно важных, наблюдается как в некрупных городах, так и в столице. В целом из зарегистрированных в стране 20 сильнодействующих наркотических препаратов проблемы с доступностью в зависимости от региона возникают как минимум с восемью. Например, препарат против эпилепсии «Фризиум» французской Sanofi можно купить всего в 56 аптеках по всей стране, причем в Москве он есть только в двух торговых точках. Российский аналог «Клобазам» можно найти в 150 аптеках страны. В некоторых регионах также полностью отсутствует транквилизатор «Золомакс» латвийской Grindex, проблемы также есть с его российским аналогом «Алпразоламом».

Эксперты объясняют, что дефицит сложился из-за того, что аптекам невыгодно продавать такие лекарства — работать с ними сложно из-за жесткого контроля и регулируемых цен. В России препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, отпускаются только по рецепту, причем при продаже каждого такого лекарства фармацевты должны предоставлять в систему маркировки реквизиты полученного от покупателя рецепта. Кроме того, аптеки должны иметь специальное разрешение на оборот таких медикаментов, а в случае получения лицензии хранить лекарства необходимо в отдельных помещениях в специальных сейфах, соответствующих определенной устойчивости к взлому.

За нарушение правил для аптек предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей, а в ряде случаев может быть установлена уголовная ответственность, в том числе для потребителей. В результате сбыт психотропных лекарств вызывает «жуткую головную боль», которая сопровождается «постоянными набегами прокуратуры», подытожил владелец курской сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой.

Из-за несоизмеримости размера штрафов тем нарушениям, за которые они выдаются, аптеки просто отказываются продавать такие препараты, в итоге приобрести их можно только в государственных аптеках. Причем и таких в скором времени станет меньше, уверены эксперты. В Минздраве отмечают, что государственный контроль не препятствует продажам.

В сентябре в российских аптеках также зафиксировали нехватку антидепрессанта «Прозак». Сотрудники аптек рассказали, что препарата больше нет на складах, а последняя поставка производилась в июне.