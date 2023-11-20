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20:48, 20 ноября 2023Силовые структуры

Россиянину дали 10,5 года колонии за покушение на сожительницу и двух ее детей

Суд дал 10,5 года красноярцу за покушение на убийство сожительницы и 2 ее детей

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд в Красноярском крае приговорил к 10,5 года колонии особого режима 33-летнего местного жителя, виновного в покушении на убийство бывшей сожительницы и двух ее малолетних детей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 по пунктам «а», «в», «д», «е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц»), части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога») и части 2 статьи 116.1 («Причинение побоев лицом, имеющим судимость за насильственное преступление») УК РФ. Судом с осужденного в отношении потерпевших взыскана компенсация в размере 3,6 миллиона рублей.

По данным следствия, все произошло ночью 3 декабря 2022 года в Енисейске Красноярского края. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому, где проживала его экс-сожительница вместе с 8-летним сыном и 12-летней дочерью, чтобы поговорить, а затем подпер входную дверь ковром, поджег его и скрылся. На помощь потерпевшим пришел оказавшийся рядом таксист — он нашел способ открыть окно в доме и спасти семью от огня.

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