Румыния придумала способ вернуть конфискованный Москвой золотой запас

Румыния решила добиваться возврата конфискованного СССР золотого запаса

Национальный банк Румынии (НБР) проведет за рубежом кампанию, целью которой является заявление прав на вывезенное в Россию во время Первой мировой войны золото. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управляющего регулятором Мугура Исэреску.

«НБР планирует организовать ряд мероприятий, чтобы вновь заявить, главным образом за рубежом, что Румыния имеет полностью действительное с исторической и юридической точки зрения право потребовать возвращения ее золотого запаса», — прокомментировал он придуманный Бухарестом способ вернуть вывезенное. Управляющий НБР посетовал, что за рубежом даже главы государств мало знают об этой проблеме.

Золотой запас румынского Национального банка был вывезен на хранение в Российскую империю по просьбе властей страны, после того как в результате поражения от армий Германии и Австро-Венгрии в декабре 1916 года пал Бухарест. Позднее, после того как румынские войска заняли входившую в состав России Бессарабию (в 1918 году), советское правительство отказалось возвращать золото. Впоследствии, правда, — уже после завершения Второй мировой войны и вхождения Румынии в социалистический блок, — часть конфискованного была возвращена. Советский Союз также согласился не требовать от Румынии репараций в 300 миллионов долларов, которые она должна была выплатить СССР в соответствии с Парижским мирным договором 1947 года.

Вопрос о возвращении золотого запаса румынская сторона вновь подняла в середине 1990-х годов, а в 2012 году молдавские депутаты, входившие в тогдашнюю правящую парламентскую коалицию, потребовали, чтобы Россия вернула Румынии золото, назвав даже его точный вес — «93,4 тонны в виде монет и слитков».