Стало известно о финансовых трудностях Аллы Пугачевой

Продюсер Дзюник: финансовые трудности Пугачевой могут вынудить ее выйти на сцену

Стало известно о финансовых трудностях российской певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает StarHit.

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник предположил, что артистка посетила Россию, чтобы обсудить детали своего нового выступления, на которое она решилась из-за финансового положения: «Скорее всего, Алла Борисовна приехала обсудить какой-то вопрос, связанный с договором, участия в каком-то корпоративе». Как отмечает издание, в последний раз исполнительница выходила на сцену в 2010 году, после чего давала концерты только на частных мероприятиях.

Медиаменеджер также отметил, что близкие звезды тоже могли столкнуться с финансовыми проблемами. По его мнению, внук Пугачевой Никита Пресняков, который сейчас проживает в апартаментах артистки в США, уже сейчас испытывает трудности с деньгами.

Бывший бас-гитарист певицы Александр Левшин выразил уверенность в том, что певицу беспокоит финансовый вопрос: «Аллу, конечно, заботят капиталы своей семьи как надежный фактор». Он добавил, что исполнительница владеет недвижимостью по всему миру, однако ее трудно распродать из-за высокой стоимости.

Ранее стало известно условие Пугачевой для возвращения на российскую сцену.