Оказавшийся сексуальным маньяком российский следователь сел на 22 года

Экс-следователь Тороп из Иркутска сел на 22 года за изнасилования и убийство

Иркутский областной суд приговорил бывшего следователя Алексея Торопа, оказавшегося сексуальным маньяком, к 22 годам лишения свободы за серию изнасилований детей и расправу над 15-летней школьницей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Тороп признан виновным в совершении в 2007 году и с 2018-го по 2020 год более 30 эпизодов преступлений, предусмотренных статьями 240.1 («Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего»), 131 («Изнасилование») УК РФ, уточнила «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России Карина Головачева. По ее словам, также установлена причастного фигуранта дела к расправе над школьницей в марте 2007 года в поселке Балаганск.

Преступления экс-следователя долгое время оставались нераскрытыми. Его задержали лишь спустя 13 лет. Долгие годы ему удавалось скрывать свою причастность к ним, так как он зачастую сам расследовал их, а потом, уволившись, стал адвокатом.