Трех последователей Тесака задержали за расправу над 25-летним россиянином

В Новосибирской области задержали подростков последователей Тесака

В Новосибирской области задержали троих школьников за расправу над 25-летним мужчиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 10 ноября в Октябрьском районе Новосибирска прохожая заметила бездыханного мужчину. Она вызвала полицию. Выяснилось, что на потерпевшем около десяти ножевых ранений, нанесенных в шею и грудь. Следователям удалось установить причастность подростков в возрасте от 13 до 17 лет к преступлению. Они заранее подготовились к нападению, взяв на прогулку нож: избили мужчину, забрали деньги, телефон и расправились с ним. Силовики установили, что подростки напали как минимум еще на одного прохожего в тот же вечер.

14- и 17-летние фигуранты обвиняются по статье 105 Уголовного кодекса РФ и отправлены в СИЗО. А 13-летний школьник пока не достиг возраста уголовной ответственности. Его могут поместить в спецучреждение закрытого типа для малолетних правонарушителей.

Друзья потерпевшего рассказали, что подростки создали Telegram-канал и восхищались в нем Максимом Марцинкевичем, известным по прозвищу Тесак. Теперь следователям необходимо выяснить, причастны ли они к аналогичным преступлениям.