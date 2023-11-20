Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:25, 20 ноября 2023Силовые структуры

Трех последователей Тесака задержали за расправу над 25-летним россиянином

В Новосибирской области задержали подростков последователей Тесака

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Новосибирской области задержали троих школьников за расправу над 25-летним мужчиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 10 ноября в Октябрьском районе Новосибирска прохожая заметила бездыханного мужчину. Она вызвала полицию. Выяснилось, что на потерпевшем около десяти ножевых ранений, нанесенных в шею и грудь. Следователям удалось установить причастность подростков в возрасте от 13 до 17 лет к преступлению. Они заранее подготовились к нападению, взяв на прогулку нож: избили мужчину, забрали деньги, телефон и расправились с ним. Силовики установили, что подростки напали как минимум еще на одного прохожего в тот же вечер.

14- и 17-летние фигуранты обвиняются по статье 105 Уголовного кодекса РФ и отправлены в СИЗО. А 13-летний школьник пока не достиг возраста уголовной ответственности. Его могут поместить в спецучреждение закрытого типа для малолетних правонарушителей.

Друзья потерпевшего рассказали, что подростки создали Telegram-канал и восхищались в нем Максимом Марцинкевичем, известным по прозвищу Тесак. Теперь следователям необходимо выяснить, причастны ли они к аналогичным преступлениям.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Борьба против Ельцина, «рельсовые войны» и пожар в «Зимней вишне». Чем запомнился губернатор-тяжеловес Аман Тулеев?

      Названы победители пятого конкурса грантов «Москва — добрый город»

      Спящие россияне придавили новорожденную дочь

      Названа дата продажи AR-шлема Apple

      Потерявший семью в «Зимней вишне» россиянин отреагировал на смерть Тулеева

      Раскрыта причина нападения с топором российского школьника на сверстника

      Россиянам назвали способы справиться с тревогой

      Российским авиакомпаниям предложили начать полеты в одну из самых закрытых стран

      ФИФА и УЕФА обвинили в травмах игроков

      В ЦАХАЛ объяснили провал в отражении атаки ХАМАС сексизмом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости