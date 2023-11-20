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16:28, 20 ноября 2023Силовые структуры

Въехавшего в толпу людей на машине россиянина поместили под стражу

Суд поместил под стражу въехавшего в группу людей после конфликта в Боровичах

Фото: Rene Traut / Imago / Globallookpress.com

Суд поместил под стражу 35-летнего мужчину, подозреваемого в наезде на группу людей после конфликта в Боровичах Новгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Новгородской области.

Об аресте задержанного ходатайствовал следователь. Мужчину обвиняют по части 3 статьи 30 по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).

По версии следствия, все произошло в ночь на 19 ноября 2023 года в Боровичах Новгородской области. После конфликта у одного из кафе города подозреваемый за рулем автомобиля Mercedes-Benz совершил умышленный наезд на группу людей. В результате его действий двое мужчин получили травмы различной степени, им оказывается медицинская помощь.

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