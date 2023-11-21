Daily Mail: в ходе комедийного шоу Адель подтвердила, что вышла замуж

Британская певица Адель спровоцировала слухи о замужестве во время посещения комедийного шоу Алана Карра. Об этом пишет Daily Mail.

По словам двух зрителей шоу, в ходе программы Адель сказала, что вышла замуж за спортивного агента Рича Пола. «Адель была в зале. И когда Алан спросил у зрителей, женился ли кто-нибудь недавно, то она выкрикнула: "Я"», — поделился один из свидетелей ситуации.

Второй зритель также подтвердил это и отметил, что артистка вела себя непринужденно в зале и была без охраны. «Ее не волновало, знают ли люди о ее присутствии. Она его перебивала — они лучшие друзья», — добавил собеседник издания.

Ранее Адель во время концерта в Лас-Вегасе объявила, что завершила период добровольной трезвости и вновь начала употреблять спиртное.