Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:07, 21 ноября 2023Культура

Адель спровоцировала слухи о замужестве

Daily Mail: в ходе комедийного шоу Адель подтвердила, что вышла замуж

Фото: Mark J. Terrill / AP

Британская певица Адель спровоцировала слухи о замужестве во время посещения комедийного шоу Алана Карра. Об этом пишет Daily Mail.

По словам двух зрителей шоу, в ходе программы Адель сказала, что вышла замуж за спортивного агента Рича Пола. «Адель была в зале. И когда Алан спросил у зрителей, женился ли кто-нибудь недавно, то она выкрикнула: "Я"», — поделился один из свидетелей ситуации.

Второй зритель также подтвердил это и отметил, что артистка вела себя непринужденно в зале и была без охраны. «Ее не волновало, знают ли люди о ее присутствии. Она его перебивала — они лучшие друзья», — добавил собеседник издания.

Ранее Адель во время концерта в Лас-Вегасе объявила, что завершила период добровольной трезвости и вновь начала употреблять спиртное.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на вопрос о награждении 15-летнего сына Кадырова

      В МИД рассказали о применении западных ракет для ударов по мирным целям

      В России разработали робота для очистки корпусов судов

      Растлителя 15-летних школьниц задержали в Москве

      Россиянам предрекли возврат в 90-е на фоне отмены подтверждения ОСАГО

      Аксенов вспомнил о настроениях в Крыму во время Майдана

      Известный российский блогер умер на 38-м году жизни

      Российский школьник выстрелил в учительницу музыки и был задержан

      Россиян закрыли в самолете почти на 12 часов во время рейса в Казахстан

      Песков назвал украинский Майдан спонсированным из-за рубежа переворотом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости