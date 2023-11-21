Известный комик заставил мир полюбить странную блюющую птицу. Как хохлатой поганке удалось стать птицей века?

В Новой Зеландии титул птицы века получила австралазийская хохлатая поганка

В Новой Зеландии титул птицы века получила австралазийская хохлатая поганка или путекетеке. Однако ее победа стала не просто неожиданной, но и сенсационной. На результат голосования внезапно повлиял известный комик Джон Оливер, устроивший любимой птице масштабную избирательную кампанию. При этом из-за скандальных решений и жульничества выборы новозеландской птицы года уже не первый раз привлекали внимание прессы.

Как выбирают птицу года и почему птицы так важны для Новой Зеландии?

Организация Forest & Bird появилась в Новой Зеландии еще в 1923 году и занимается охраной местных птиц. Когда-то на острове было много уникальных видов пернатых, но многие из них исчезли еще в начале XX века из-за бесконтрольной охоты. А в последнее время некоторые новозеландские птицы оказались на грани исчезновения из-за домашних кошек.

82% птиц на острове грозит исчезновение

Цель конкурса «Птица года» — привлечь внимание к проблеме и собрать как можно больше средств, которые пойдут на защиту видов от вымирания.

В этом году Forest & Bird отпраздновала сто лет с момента основания, поэтому организаторы конкурса решили присвоить птице-победительнице титул «птица столетия». Эксперты выбрали 75 видов, пять из которых — вымершие. Среди них оказалась например, певчая птица гуйя, которую в последний раз видели в 1907 году, и смеющаяся сова векау, смех которой последний раз слышали 109 лет назад.

Попугай какапо, один из фаворитов конкурса Фото: InnovationWorld / Shutterstock / Fotodom

Однако безусловными фаворитами конкурса стали совиный попугай какапо и птичка киви. Какапо уже дважды забирал титул «Птицы года». Однажды этот вид даже исключали из номинаций, чтобы дать шанс менее популярным видам.

В прошлом году в голосовании приняли участие почти 57 тысяч человек, что считалось хорошим результатом, однако нынешний конкурс побил все рекорды. Свои голоса отдали больше 350 тысяч человек из 195 стран.

Организаторам пришлось на два дня отложить оглашение результатов из-за того, что сайт перестал справляться с количеством «избирателей»

Второе место досталось бурому киви, а третье — попугаю кеа. Первое же место с большим отрывом от соперников занял аутсайдер: австралазийская хохлатая поганка или путекетеке. Она стала чемпионом, забрав целых 83 процента от общего количества голосов. И за это ей стоило бы поблагодарить комика из США Джона Оливера.

Как британский комик из США помог путекетеке стать победительницей?

По словам организаторов, Джон Оливер сам связался с ними, чтобы спросить, не будут ли они против кампании в поддержку путекетеке. Комик узнал о конкурсе и обнаружил «уязвимость» в системе голосования — за птицу века, как оказалось, могли голосовать не только новозеландцы, но и жители любой точки земного шара.

Оливер, который ведет на канале HBO собственное вечернее шоу Last Week Tonight with John Oliver, решил взять шефство над необычным кандидатом. Хотя популяция хохлатой поганки не превышает тысячи особей, до появления в ее жизни Оливера у нее было не особенно много фанатов.

Один из биллбордов в поддержку путекетеке в Веллингтоне Фото: Nick Perry / AP

Чтобы помочь птице победить Оливер разместил огромный биллборд с путекетеке в стиле «Властелина колец» в столице Новой Зеландии Веллингтоне. На надписи значилось «Властелин крыльев» — на английском слово «кольца» (rings) рифмуется со словом «крылья» (wings). Плакаты и баннеры с хохлатой поганкой также появились в Японии, Франции, Индии, Великобритании и США.

Джон Оливер в костюме путекетеке Фото: Todd Owyoung / NBC / Getty Images

Комик агитировал за путекетеке в собственном шоу, а затем появился во впечатляющем ростовом костюме хохлатой поганки на шоу своего коллеги Джимми Фэллона The Tonight Show. Комик рассказал публике, что поганки глотают собственные перья, чтобы после отрыгнуть их вместе с паразитами. Из-за этого он окрестил их «странными блюющими птицами».

«У них есть брачный ритуал, в ходе которого обе птицы хватают по пучку мокрой травы и толкают друг друга грудью, а потом просто растерянно встают рядом, не зная, что делать дальше», — поделился подробностями Оливер. Он добавил, что этот факт как ничто другое заставил его почувствовать родство с птицей.

Пут, мой старый друг, ничего из этого не было бы возможным без твоей прически в стиле Сида Вишеса, твоей рвоты перьями или твоих секс-причуд. Ты очень странная птица, и я думаю, что именно это позволило тебе победить. Это и, разумеется, радость от произнесения твоего имени Джон Оливер комик и ведущий

Некоторые новозеландцы выразили свой протест кампании Оливера. Группа местных жителей, болеющих за зеленого попугая какарики, разместила в стране биллборды с надписью «Дорогой Джон, не нарушай пернатую иерархию». Другие в пику Оливеру призывали избирателей голосовать за северного бурого киви. В ответ комик сравнил эту птицу с «крысой, которая таскает за собой зубочистку».

Бурый киви, которого Оливер сравнил с крысой с зубочисткой Фото: Roberto Dani / Shutterstock / Fotodom

После оглашения результатов Оливер в эфире своего шоу подытожил: «В конце концов, в этом и заключается вся суть демократии. В американском вмешательстве в выборы за рубежом».

Какие еще страсти кипели на конкурсе, где выбирают птиц года?

Внезапная и оглушительная победа хохлатой поганки стала не первой неожиданностью, которую преподнес этот новозеландский конкурс.

В 2020 году птицей года стала длиннохвостая летучая мышь — то есть млекопитающее

Выиграть ей позволили представления коренного народа Новой Зеландии маори. Они считают летучую мышь, которую называют пекапека-ту-роа, птицей. В итоге за крошечных мышей, вес которых колеблется от 8 до 12 граммов, проголосовал 7031 человек из 56733. «Думаю, меня уволят», — пошутила тогда Лора Кион, официальный представитель Forest & Bird.

Кроме того, организаторы неоднократно сталкивались с жульничеством и накруткой голосов. Так, в 2020 году было обнаружено больше полуторы тысячи «фальшивых» голосов в пользу малого пятнистого киви.

Новозеландский большой хохлатый пингвин Фото: Coulanges / Shutterstock / Fotodom

В нынешнем конкурсе отличился фанат пингвинов. Один из участников голосования сумел сфабриковать 40 тысяч голосов за большого хохлатого пингвина. А один из избирателей из Пенсильвании вручную проголосовал больше трех тысяч раз, нажимая на кнопку раз в три секунды.

Итак, позвольте мне сказать это громко и с гордостью еще раз: путекетеке сегодня, путекетеке завтра, путекетеке на следующие сто лет — мы сделали это Джон Оливер комик и ведущий

Кто такие хохлатые поганки и где они обитают?

Хохлатые поганки обитают не только в Новой Зеландии. Эти птицы распространены и в Евразии. В частности, большую поганку, или чомгу, можно встретить в Росиии и Белоруссии.

Название «поганка» объясняется тем, что мясо этого вида очень неприятное на вкус и имеет рыбный привкус

По размеру поганка меньше утки, но узнать ее легко — на макушке у нее расположено два пучка холотистых перьевых «ушек». Длина тела около полуметра. У этой птицы тонкая шея и удлиненный клюв прямой формы красного цвета. Поганки могут нырять на глубину до семи метров и преодолевать под водой до пятидесяти метров.

Австралазийские хохлатые поганки, или путекетеке Фото: Leanne Buchan / Handout / Reuters

Чомги строят плавучее гнездо до 60 см в диаметре и до 80 см в высоту, куда самка откладывает 3-4 белых яйца. Строительный материал гнезда представляет собой кучу отмершей растительности, главным образом камыша и тростника. От близости гниющих растений яйца приобретают бурый цвет.

Птенцы вылупляются через 24 дня высиживания, при этом они уже опушены и могут плавать и нырять. Первое время они прячутся в перьях на спине матери. Это дает взрослым птицам возможность позаботиться об остальных яйцах, отложенных позднее. Вылупившихся птенцов кормит самец.

