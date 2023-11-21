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01:41, 21 ноября 2023Россия

В Минобороны рассказали об отражении атаки беспилотника в Курской области

Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА в Курской области

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Минобороны России рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), уничтожив его в небе над Курской областью, сообщает РИА Новости.

«Ночью 21 ноября около 0.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что летательный аппарат был сбит над территорией Курской области.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что Атаки украинских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) на Москву являются конвульсиями Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Заварзина, подобные атаки будут продолжаться, потому что ресурсы ВСУ сокращаются. Он добавил, что украинские дроны запускаются под надзором США и Великобритании.

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      Марина Совина
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