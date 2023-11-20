В России отреагировали на новые попытки ВСУ атаковать Москву дронами

Депутат Заварзин назвал попытки ВСУ атаковать Москву дронами конвульсиями ВСУ

Атаки украинских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) на Москву — это конвульсии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на возобновившиеся действия Киева в отношении столицы России член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.

«Они стараются постоянно вести атаки. Мы сейчас усилили средства ПВО, у нас разработаны средства против этих дронов. И они все успешно действуют», — сообщил парламентарий.

По словам Заварзина, подобные атаки будут продолжаться, потому что ресурсы ВСУ сокращаются. Он добавил, что украинские дроны запускаются под надзором США и Великобритании.

«Мы будем сбивать все. Я уверен, что в Министерстве обороны эту задачу знают. А мы сейчас проводим дополнительные мероприятия именно по борьбе с дронами», — заключил депутат.

В ночь на понедельник, 20 ноября, силами противовоздушной обороны (ПВО) в районе городского округа Электросталь была отражена атака БПЛА, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В ночь на воскресенье, 19 ноября, система ПВО также уничтожила летевший к Москве беспилотник. Инцидент произошел в Богородском городском округе. Обломки беспилотника упали на Горьковское шоссе близ подмосковного поселка Монино.

