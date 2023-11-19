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23:44, 19 ноября 2023Россия

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника под Москвой

Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в районе Электростали

Силами противовоздушной обороны (ПВО) в районе городского округа Электросталь отражена атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Предварительно, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

В ночь на воскресенье, 19 ноября, система ПВО уничтожила летевший к Москве беспилотник. Инцидент произошел в Богородском городском округе. В Минобороны России уточнили, что инцидент произошел в 01:00 мск. Дрон самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен дежурными средствами ПВО. Обломки беспилотника упали на Горьковское шоссе близ подмосковного поселка Монино.

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      Марина Совина
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