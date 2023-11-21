Бритни Спирс вышла на улицу без бюстгальтера и с грязной головой

Папарацци запечатлели американскую телезвезду без нижнего белья и с грязной головой на встрече со своим менеджером Кейдом Хадсеном. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Так, 41-летняя исполнительница вышла на улицу в обтягивающем платье-футболке оранжевого цвета, кожаных сапогах с высоким голенищем и с белой сумкой. При этом на размещенных кадрах видно, что на ней отсутствует бюстгальтер. Кроме того, артистка несла в руках свою собаку.

Читатели издания не оценили внешний вид знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Боже, Бритни, купи бюстгальтер», «Какой-то у нее беспорядок на голове», «Она выглядит хуже с каждой минуты», «Носите бюстгальтер, женщина!», «Ощущение, что она только что проснулась и забыла принять душ», «Забыла голову помыть?» — возмущались они.

В октябре Бритни Спирс надела самодельный наряд и оконфузилась во время съемки видео. Знаменитость предстала перед камерой в белом платье длины-мини, верх которого был выполнен из полупрозрачной ткани и оформлен рюшами. На протяжении всего ролика артистка придерживала его за спиной одной рукой.