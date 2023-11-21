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05:30, 21 ноября 2023Бывший СССР

Российские военные сорвали контратаку ВСУ

Бойцы группировки «Восток» сорвали контратаку ВСУ в районе села Приютного

Фото: Kay Nietfeld / GLoballookpress.com

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов рассказал, что российские бойцы сорвали контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Приютного на южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного», — заявил он, отметив, что пехота противника была ликвидирована.

Чехов добавил, что российские военные сорвали попытки украинских военных провести ротации подразделений в районе поселка Урожайное, уничтожив автомобили и бойцов ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы враг лишился двух минометных расчетов, заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение ВСУ. Украинский лидер добавил, что Москва не стремится к окончанию конфликта, поэтому говорить о заключении мира любой ценой не получится.

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      Марина Совина
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