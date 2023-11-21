Евродепутат оценил шансы на победу Украины в конфликте с Россией

Евродепутат Бэк заявил о неспособности Украины победить в конфликте с Россией

Евродепутат Гуннар Бэк прокомментировал ход конфликта Украины и России. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Бэк оценил шансы на победу Украины в конфликте с Россией и заявил о неспособности Киева одержать верх над Москвой.

«Становится все более очевидным — Украина не может выиграть в конфликте, и идея ЕС о том, что она может это сделать, была иллюзорной с самого начала», — отметил он.

Парламентарий добавил, что большинство потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) «в конечном итоге может подтолкнуть ЕС к мирному урегулированию этого конфликта, поскольку позиции России становятся все сильнее». По его мнению, санкции Евросоюза против России вредят больше самой организации, чем Москве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Россией. Он отверг эту идею вопреки тяжелому положению ВСУ на фронте. «На поле боя [сейчас] тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — сказал он.